۵ استان صدرنشین در وقوع تصادفات و جان باختگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی در شصت و سومین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح های ویژه ترافیکی شهریور ۹۷ اظهار داشت: برابر آمار سازمان پزشکی قانونی در تیرماه امسال در میزان جان باختگان یک روند افزایشی داریم و میزان جان باختگان در حوزه برون شهری افزایش داشته است، البته در حوزه تصادفات درون شهری روند رو به کاهشی را شاهد هستیم.

وی افزود: طی هفته های اخیر و با آغاز تعطیلات تقویمی، شاهد افزایش ترددها و سفرهای تابستانی به ویژه در محورهای شمالی هستیم.

رئیس پلیس راه کشور ادامه داد: استان های فارس (شمالی)، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی ۵ استانی است که در تابستان سال جاری دارای بیشترین متوفی در حوزه برون شهری بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۶۶ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق افتاده است، افزود: واژگونی در صدر تصادفات می باشد.

وی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس(شمالی)، آذربایجان شرقی و سمنان؛ را استان های دارای بیشترین وقوع تصادفات از نوع واژگونی معرفی کرد و گفت: از مجموع ۵ هزار و ۵۳۶ فقره تصادفات، ۲ هزار و ۲۳۱ فقره معادل ۳۹ درصد از تصادفات در این ۵ استان به وقوع پیوسته است.

رئیس پلیس راه کشور با طرح پیشنهاداتی خاطر نشان کرد: تقویت حضور میدانی تیم های امداد و نجات، اورژانس، راهداری و ... در نیمه دوم شهریور، توقف عملیات عمرانی راه ها به ویژه در محورهای پرتردد از نیمه دوم شهریورماه تا پایان این ماه در حوزه برون شهری و از ابتدای مهرماه تا ۱۵ مهر ماه در حوزه درون شهری می تواند در کاهش تصادفات و جان باختگان موثر واقع شود.

سردار حمیدی عنوان کرد: نوسازی، ترمیم، افزایش علائم راهنمایی و رانندگی در محدوده های پرخطر و عمرانی و پوشش مضاعف محدوده های ۳۰ کیلومتری شهرها توسط دستگاه های خدماتی و امدادی نیز از راهکارهای کاهش جانباختگان و تصادفات است.

وی تأکید کرد: احداث توقفگاه و استراحتگاه های کم هزینه در طول مسیر و جاده برای رانندگان از عوامل اصلی در کاهش تصادفات است.