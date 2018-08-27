۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۸

مشعان الجبوری:

اجماعی درباره الحلبوسی به عنوان نامزد ریاست پارلمان جدید نشده است

اجماعی درباره الحلبوسی به عنوان نامزد ریاست پارلمان جدید نشده است

نماینده سابق عراق اعلام کرد که اجماعی درباره معرفی استاندار کنونی الانبار به عنوان نامزد سنی ها برای تصدی پست ریاست پارلمان جدید عراق به عمل نیامده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مشعان الجبوری نماینده سابق عراق، اجماع درباره محمد الحلبوسی استاندار کنونی الانبار به عنوان رئیس پارلمان آینده عراق را تکذیب کرد.

وی در توییتی اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از داخل نشست (مربوط به رایزنی درباره انتخاب نامزد مورد نظر سنی ها برای ریاست پارلمان عراق) تعداد حاضران از ۲۵ نفر فراتر نرفته است و اینکه اعلام شده ۳۷ نفر درست نیست و اجماعی درباره معرفی محمد الحلبوسی به عنوان نامزد تصدی رئیس پارلمان آینده عراق نشده است.

این درحالی است که قبلا ائتلاف القوی العراقیه با صدور بیانیه ای از اجماع درباره معرفی الحلبوسی به عنوان نامزد تصدی ریاست پارلمان جدید خبر داده و اعلام کرده بود که تعداد حاضران ۳۷ نماینده بوده است.

