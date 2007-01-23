توقف طرح های عمرانی دانشگاه ها / نادیده گرفتن تعهدات وزارت علوم در متمم بودجه

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : متمم بودجه های سال 1385 مشخص شده است که متاسفانه وزارت علوم باز هم در مضیقه قرار گرفت.

وی اضافه کرد : وزارت علوم پیشنهاد کرده بود 82 میلیارد تومان بودجه های جاری و 236 ملیارد تومان اعتبارات عمرانی در متمم بودجه برای وزارت علوم در نظر گرفته شود اما این رقم به در نظر گرفته نشده است.

معاون وزیر علوم اضافه کرد : در اعتبارات جاری هزینه ای تنها 28 میلیارد تومان در متمم بودجه به وزارت علوم اختصاص می یابد و در تملک دارایی و بودجه های عمرانی 6 میلیارد تومان.

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید کرد : رقمی که برای متمم بخش عمرانی وزارت علوم درنظر گرفته شده است، طرح های عمرانی این وزارت را متوقف خواهد ساخت.

وی گفت : در زمان تصویب لایحه بودجه در سال 1385 ، بودجه های عمرانی وزارت علوم را کاهش دادند و مقرر شده بود این مبلغ در متمم بودجه لحاظ شود. بر همین اساس به دانشگاه ها برای بودجه های عمرانی قول های مساعدی داده شده است که نمی توان به آنها جامه عمل پوشاند.

معاون وزیر علوم اضافه کرد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان کمیسیون آموزش افزایش متمم بودجه های عمرانی و جاری وزارت علوم را خواستار شده اند که امیدواریم این رقم افزایش یابد.