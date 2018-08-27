۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی:

پرداخت عوارض به شهرداری های خراسان شمالی ۶۸ درصد رشد یافت

بجنورد- مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: امسال پرداخت عوارض به شهرداری ها و دهیاری های خراسان شمالی ۶۸ درصد رشد داشته است.

یوسف یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۴۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان عوارض به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، مناطق فاقد دهیاری و مناطق عشیاری خراسان شمالی واریز شد، اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ میلیارد تومان بوده است.

یعقوبی نژاد افزود: از این میزان عوارض واریز شده، سهم شهرداری ها بیش از ۲۹ میلیارد تومان، دهیاری ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان، مناطق عشایری بیش از ۴۰۰ میلیون تومان و روستاهای فاقد دهیاری نیز بیش از ۳۶۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان کرد: امور مالیاتی خراسان شمالی امروز ۱۴ میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، مناطق فاقد دهیاری و مناطق عشیاری واریز کرد.

