برگزاری جشن«خورشید ولایت عید تا عید»در حرم مطهر امام راحل(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید غدیر خم و هفته ولایت جشن «خورشید ولایت عید تا عید» در حرم مطهر امام راحل(ره) برگزار خواهد شد.

گفتنی است که این جشن شامل برنامه های فرهنگی از قبیل نمایش ویژه غدیر خم، مولودی خوانی، دف نوازی خواهد بود.

بر اساس این گزارش این جشن با برنامه های فرهنگی ویژه عید ولایت از روز دوشنبه ۵ شهریور ماه سال جاری تا روز جمعه ۹ شهریور ماه در صحن یادگار امام(ضلع شمال شرقی حرم مطهر امام راحل) از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰ شب برگزار خواهد شد.



لازم به ذکر است که در این مراسم فرهنگی برنامه هایی از قبیل نمایشگاه جانبی ویژه کودکان و نوجوانان برپا خواهد شد و این نمایشگاه از ساعت ۱۹ الی ۲۳ به کودکان و نوجوانان و خانواده های شان خدمت رسانی می کند و از این رو متولیان این امر فرهنگی از همه عموم مردم جهت شرکت در این برنامه های مفرح و شاد در دهه ولایت دعوت به عمل می آورند.



