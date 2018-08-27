کشف ۹۲۰ حلقه لاستیک احتکار شده در بجستان

به گزارش خبرنگارمهر، سردار قادر کریمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریاقت خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی لاستیک در یکی از انبارهای بجستان، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات لازم انبار موردنظر را شناسایی و به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات با هماهنگی مراجع قضائی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران در بازرسی از این انبار تعداد ۹۲۰ حلقه لاستیک به ارزش ۸ میلیارد ریال را که احتکار شده بود را کشف و یک متهم نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

کریمی از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک در زمینه احتکار و یا قاچاق کالا موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ برای پیگیری اعلام کنند.