به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر دوشنبه و در حاشیه افتتاح طرح آبیاری قطره ای روستای « حصار سن بیگ» طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: برای افتتاح طرح های عمرانی در استان تهران طی هفته دولت ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار صرف شده است، که از این میزان یک هزار میلیارد تومان برای پروژه های مسکن مهر و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های مدرسه، بیمارستان، انرژی، آب و راه بوده و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش گردشگری، صنعتی و کشاورزی مصرف شده است.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی و اهمیت کشت محصولاتی با نیاز کم تر به آب و استفاده از آبیاری قطره ای گفت: با طرح آبیاری قطره ای در روستای « حصار حسن بیگ» میزان آبیاری محصولات از ۲ هکتار کشت به ١١ هکتار افزایش یافته است، که این امر سبب ایجاد تحولی در کشاورزی شده است، امروز یک سوم زمین های کشاورزی استان تهران در آبیاری تحت فشار است و هرچه از طرح های کشاورزی نوین حمایت شود بهره وری در صنعت کشاورزی افزایش می یابد.



استاندار تهران اضافه کرد: امروز دشمن تلاش دارد، با تحریم کشور ما را متوقف کند، کشاورزان و صنعتگران به هدف دشمن آگاه هستند و باید مدیران و کارشناسان دستگاه ها موانع در مقابل تولید را مرتفع کنند، نباید واحدهای تولیدی معطل کارهای قانونی در ادارات بماند.

مقیمی گفت: تعامل دولت با تولیدکنندگان بسیار اهمیت دارد و تعامل با صنعتگران، کشاورزان مدیران کارگاه های تولیدی و هتل ها و مراکز گردشگری و تفریحی باید در اولویت باشد .



