شبیه سازی متغیرهای عملیاتی بر عملکرد تبدیل کاتالیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر صدیقی مسئول پروژه فوق گفت: این پروژه در اسفند 84 در واحد مهندسی واکنش های کاتالیستی پژوهشگاه صنعت نفت با همکاری اداره تحقیق و توسعه در اداره کاتالیستی پژوهشگاه صنعت نفت با همکاری اداره تحقیق و توسعه در اداره مهندسی پالایش شرکت نفت سازند اراک آغاز و در شهریور سال جاری پایان پذیرفت.

وی افزود: هدف واحد تبدیل کاتالیستی، تولید بنزین با عدد اکتان بالا و تهیه مواد اروماتیک برای صنایع پتروشیمی است که اهمیت استراتژیک و اقتصادی بالایی برای کشور دارد.

صدیقی خاطرنشان کرد : در این پروژه ابتدا واحد کاتالیستی پالایشگاه اراک توسط نرم افزار شبیه سازی شده و بعد از کالیبراسیون توسط مارول، اعتبار شبیه سازی توسط آزمایشات میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی تاکید کرد : نتایج این ارزیابی نشان داد شبیه سازی این واحد با دقت بسیار خوبی انجام شده و سپس آنالیز حساسیت این واحد با تاثیر متغیرهای مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و بهینه ترین حالات برای حداکثر تولید بنزین با بالاترین کیفیت بدست آمد.