بدمینتون قم باید به طور مستمر در لیگ برتر حاضر باشد

مهدی فرجی پس از انتخاب به عنوان رئیس هیئت بدمینتون استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از حسن اعتماد مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان قم تشکر می‌کنم و امیدوارم بدمینتون قم با تجمیع قوا و همکاری همه اعضای آن بتواند روزی در جایگاه رفیعی در بدمینتون کشور قرار گیرد و در تیم ملی بازیکن داشته باشد.

وی افزود: بدمینتون رشته‌ای است که مؤلفه‌های همگانی آن بسیار پررنگ است بنا بر این همان طور که در بخش قهرمانی برنامه‌های جدی برای توسعه داریم می‌خواهیم از ظرفیت عمومی و همگانی رشته بدمینتون استفاده کنیم و بهره‌مندی از این ظرفیت، به طور خودکار به جنبه قهرمانی بدمینتون قم کمک خواهد کرد.

رئیس جدید هیئت بدمینتون استان قم گفت: حضور مستمر در لیگ، به عنوان یک برنامه جدی دنبال خواهد شد البته قم در سال‌های اخیر در سطح دسته اول فعالیت داشته اما برنامه ما حضور در لیگ برتر بدمینتون کشور است و این حضور باید مستمر و مداوم باشد نه این که یکی دو سال اجرایی و پس از آن رها شود.

فرجی بیان داشت: در حوزه بدمینتون بانوان، ما بدمینتون بازان سازمان یافته دختر زیادی در قم داریم و آمار تعداد آنها بسیار بیشتر از پسران بدمینتون باز است اما از این ظرفیت به درستی استفاده نشده و تأکید می‌کنم که برنامه توسعه بدمینتون قم به صورت همگام هم در بخش مردان و هم در بخش زنان پیش خواهد رفت.

وی عنوان کرد: میزبانی بیشتر از رویدادهای مهم ملی بدمینتون و جدیت در برنامه توسعه همگانی و قهرمانی بدمینتون، برنامه من در دوره جدید است و اگر لازم باشد از ظرفیت مربیان خارج از استان نیز استفاده می‌کنیم.