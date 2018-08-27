تکمیل پروژه های راهسازی کشور ۲۵ سال طول می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی روز دوشنبه در مراسم معرفی مدیرکل جدید اداره راه و شهرسازی استان ایلام اظهار کرد: پروژه های متعددی در حوزه راه و شهرسازی در کشور طی سالیان گذشته آغاز شده و به دلیل تامین نشدن منابع مالی نیمه تمامی باقیمانده اند.

وی افزود: امسال اعتباری که در قالب بودجه برای تکمیل پروزه های حوزه راه و شهرسازی تخصیص یافته تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تکمیل پروژه های این حوزه در سراسر کشور به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تخصیص آن با توجه به منابع درآمدی دولت امکان پذیر نیست.

امینی تاکید کرد: با این شرایط تکمیل این پروژه ها اگر هر سال اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷ تخصیص یابد حدود ۲۵ سال به طول می انجامد.

بهبود زیرساخت های ارتباطی استان ایلام

وی ادامه داد: در این شرایط باید از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای پیشبرد برنامه ها کمک گرفت چراکه اکتفا به منالبع دولتی با محدودیت های بسیار روبروست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های این وزارتخانه برای بهبود زیرساخت های ارتباطی استان ایلام اشاره کرد و گفت: طرح های بزرگی در بخش راهسازی این استان آغاز شده که نویدبخش تحول اساسی در چهره استان است.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از اصلی ترین برنامه های این وزارتخانه احداث آزاد راه کرمانشاه - ایلام و در نهایت به سمت مرز بین المللی مهران است که با پایان مطالعات بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

امینی از پایان عملیات اجرایی چهار بانده کردن ایلام - مهران در انتهای سال ۹۷ خبر داد و گفت: اجرای این پروژه با توجه به تردد میلیونی زائران عتبات عالیات از این مسیر از اولویت های وزارت راه است.

در پایان با تقدیر از سید کمال الدین میرجعفریان ، علی اصغر کاظمی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام معرفی شد.