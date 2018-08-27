بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران در گرگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رهنما ظهر دوشنبه در کنگره گیاه پزشکی ایران، با اشاره به آغاز فعالیت بیست و سومین دوره این کنگره به میزبانی گرگان، اظهار کرد: این همایش ملی که از امروز پنجم شهریور ماه در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز شده تا هشتم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی از ارسال یک هزار و چهار مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: پس از بررسی این آثار در انجمن تخصصی مربوطه، ۱۵۰ مقاله به صورت شفاهی و ۷۲۰ مقاله به منظور ارائه در قالب پوستر در همایش پذیرفته شد.

دبیر اجرایی بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران با بیان اینکه بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی مصادف با پنجاهمین سالگرد انجمن حشره شناسی ایران است، افزود: این همایش بهانه­ ای برای گردهم آوری سرمایه ­های علمی و ملی کشور و تبادل اطلاعات بین آن­‌هاست.

وی مشکلات گیاه پزشکی، دانه های روغنی، کنترل بیولوژیک آفات، بیمارگرهای گیاهی و علف­‌های هرز و مدیریت مصرف آفتکش­ ها در اکوسیستم ­های کشاورزی را از محورهای این کنگره اعلام کرد.

به گفته رهنما، نشست­‌های علمی، سخنرانی کلیدی، بحث و تبادل نظر در قالب میز گرد از جمله برنامه­ های بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران به شمار می رود که در این سه روز انجام خواهد شد.