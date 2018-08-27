دستگیری ۱۰۰ متهم بااجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس در اسدآباد

سرهنگ اسماعیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به ویژه منطقه ای که با هدف ناامن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان انجام می شود، یگان های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح های مربوطه پرداختند.

وی افزود: در این طرح علاوه بر جمع آوری تعداد چشمگیری اقلام ضد فرهنگی مقادیری انواع مواد مخدر کشف، ۲۰ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر و ۴۰ نفر جلبی دستگیر و تعداد ۲۹ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ جمشیدی با اشاره به دستگیری ۱۳ سارق و ۲۷ نفر در حوزه سایر جرائم اظهار داشت: در این طرح ۱۳ فقره انواع سرقت شامل ۵ دستگاه موتور سیکلت، ۳فقره سرقت باغات، یک فقره سرقت برق، یک فقره سرقت وسایل داخل خودرو، ۲فقره سرقت مغازه و منزل و یک فقره سرقت اموال شخصی کشف و متخلفان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در راستای اجرای طرح های انتظامی، خواستار استمرار تعامل و همکاری بیشتر آنان شد.