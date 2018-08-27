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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

فرمانده انتظامی اسدآباد عنوان کرد:

دستگیری ۱۰۰ متهم بااجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس در اسدآباد

دستگیری ۱۰۰ متهم بااجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس در اسدآباد

اسدآباد - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۱۰۰متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به ویژه منطقه ای که با هدف ناامن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان انجام می شود، یگان های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح های مربوطه پرداختند.

وی افزود: در این طرح علاوه بر جمع آوری تعداد چشمگیری اقلام ضد فرهنگی مقادیری انواع مواد مخدر کشف، ۲۰ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر و ۴۰ نفر جلبی دستگیر و تعداد ۲۹ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ جمشیدی با اشاره به دستگیری ۱۳ سارق و ۲۷ نفر در حوزه سایر جرائم اظهار داشت: در این طرح ۱۳ فقره انواع سرقت شامل ۵ دستگاه موتور سیکلت، ۳فقره سرقت باغات، یک فقره سرقت برق، یک فقره سرقت وسایل داخل خودرو، ۲فقره سرقت مغازه و منزل و یک فقره سرقت اموال شخصی کشف و متخلفان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در راستای اجرای طرح های انتظامی، خواستار استمرار تعامل و همکاری بیشتر آنان شد.

کد مطلب 4386399

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