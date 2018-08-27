اجرای طرح مبارزه با سرقت در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با مجرمان و سارقان که یکی از اهداف پلیس و همچنین یکی از مطالبات اصلی مردم از پلیس محسوب می‌شود، طرح ضربتی در این خصوص در شهرستان فامنین اجرا شد.

وی افزود: در همین راستا ۲ سارق وسیله نقلیه دستگیر و ۲ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سواری مسروقه توسط ماموران شناسایی و کشف شد.

سرهنگ حیدری بیان کرد: در ادامه این طرح یک نفر سارق مغازه نیز قبل از اقدام به فرار دستگیر شد.

رئیس پلیس فامنین از شهروندان خواست نسبت به تقویت تجهیزات حفاظتی و بازدارنده برای اموال در اختیار خود اقدام و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.