کشف ۱۷۰ میلیارد ریال کالای احتکار شده در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: شرایط فعلی بازار و گرانی اتفاق افتاده و در این شرایط همبستگی برای گذر از این پیچ و بحران حائز اهمیت است.

وی با اشاره به این که بخشی از شرایط فعلی بازار اثر روانی تحریم هاست، افزود: بخشی از گرانی ها به بالا رفتن تقاضای بیش از حد برخی از کالاها ارتباط دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از افزایش هفت درصدی واردات و ۱۵ درصدی صادرات گلستان در ماه اخیر خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست سال صادرات استان گلستان نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشت در شرایطی که میانگین افزایش صادرات کشور ۱۵ درصد بوده است.

وی با بیان این که کمبودها موجود در بازار ناشی از عرضه و جو روانی است، ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۷۰ ناظر از صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در دو شیفت بر بازار گلستان نظارت دارند.

قوانلو اضافه کرد: با کمک تیم های نظارتی، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه و تعزیرات حکومتی تاکنون ۱۷۰ میلیارد ریال کالای احتکار شده از ۲۳ انبار کشف و محتکران به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی با اشاره به این که میزان احتکار گلستان به نسبت سایر استان های کشور و به ویژه استان های مرکزی بسیار کم است، خاطرنشان کرد: کالاهای احتکار شده در انبارهایی شامل لوازم خانگی، کاغذ، لاستیک خودروهای سنگین و آهن آلات بوده است.