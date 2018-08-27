۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

تمبر یادبود رویداد گردشگری «همدان ۲۰۱۸» رونمایی شد

همدان - تمبر یادبود رویداد گردشگری «همدان ۲۰۱۸» با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود رویداد گردشگری «همدان ۲۰۱۸» پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری اجلاس بین المللی «همدان۲۰۱۸» و با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

این تمبر به امضای معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید.

همچنین در اجلاس «همدان ۲۰۱۸» آهنگ ویژه همدان با صدای محمد معتمدی به صورت زنده اجرا شد.

در این مراسم علاوه بر اجرای موسیقی ایران، یک قطعه نیز از همدان رونمایی شد.

آهنگسازی این ترانه را افشین عزیزی انجام داده و ترانه‌سرای آن استاد عبدالجبار کاکایی است که توسط استاد محمد معتمدی اجرا شد.

