عید غدیر مانند عاشورا، مردمی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی حسنی حلم پیش دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت دهه امامت و ولایت اظهار داشت: در اسلام چهار عید غدیر، قربان، فطر و روز جمعه وجود دارد که از بین آنها عید غدیر از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردار است.
وی با تشریح جایگاه و منزلت عید غدیر در دین اسلام به عنوان عید بزرگ خدا ابراز کرد: عید غدیر خم، روز اکمال و اتمام دین است آنهم با نعمتی که خداوند متعال در این روز به بشریت عنایت کرد.
دبیر اجرایی بنیاد غدیر همدان با اشاره به اینکه نماینده این عید کسی جز امام علی(ع) نیست که به دستور خداوند منصوب و توسط پیامبراکرم(ص) معرفی شد گفت: امیرالمومنین علی (ع) ویژگیهایی دارند که همین امر سبب شده نتوانیم فردی مثل ایشان را بیابیم.
وی با تاکید براینکه عید غدیر را میتوان عید بشریت، عید انسانهای دوستدار حق، حقیقت و عدالت دانست بیان کرد: عید غدیرخم بر خلاف تصور برخی افراد، نقطه وفاق مذاهب اسلامی اسلامی نه نقطه افتراق آنها، چرا که غدیر نقطه وحدت است و مولفهای است که میتواند تعالی بخش ارزشها باشد.
حسنی حلم با تشریح برنامههای دهه امامت و ولایت در همدان اظهار داشت: ما با اجرای این برنامهها به دنبال این هستیم که غدیرخم نیز مانند عاشورا به یک مراسم کاملا مردمی تبدیل شود به گونهای که از سالهای بعد تمامی برنامههای بزرگداشت این روز توسط مردم انجام شود.
وی با اعلام اینکه برنامههای دهه ولایت و امامت از روز عرفه آغاز شده و تا عید غدیر خم ادامه مییابد ابراز کرد: برگزاری جشن عید غدیر در پیاده راه میدان امام(ره) با اجرای آقای نظام اسلامی، برگزاری جشن روز غدیر در باغ موزه دفاع مقدس، برگزاری عصر شعر غدیر در مجتمع شهید آوینی، اطعام و افطار 5 هزار نفر از روزه داران عید غدیر، توزیع 20 هزار بروشور و کارت تبریک، برگزاری مراسم خطبه خوانی غدیر در حوزههای علمیه و برخی هیئتها، برگزاری جشنهای ولایت در مساجد و بقاع متبرکه، برگزاری جشن هزاری نفری توسط هیئت رزمندگان همدان، راهاندازی کاروان شادی و غیره از جمله مهمترین برنامههای ما در این دهه است.
دبیر اجرایی بنیاد غدیر همدان با اعلام اینکه استان همدان در امر بزرگداشت عید غدیر از استانهای پیشرو در کشور به شمار میآید تصریح کرد: به توجه به همزمانی عید غدیر با هفته دولت پیشبینی شده است برخی پروژهها به نام غدیر افتتاح شوند.
