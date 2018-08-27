۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

اردوغان به ایران می‎آید

رئیس جمهوری ترکیه در تاریخ ۱۶ شهریورماه به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ریاست جمهوری ترکیه از سفر رجب طیب اردوغان به ایران در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) خبر داد.

گفتنی است «رویترز» در گمانه‌زنی در خصوص این خبر احتمال داد سفر اردوغان بخشی از مذاکرات سه‌جانبه ایران- روسیه- ترکیه در خصوص سوریه باشد.

به‌گفته این رسانه، کرملین حدود ۲ هفته پیش از احتمال حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشستی با حضور حسن روحانی و اردوغان همتایان ایرانی و ترکیه‌ای خبر داده بود که اوایل ماه میلادی سپتامبر برگزار خواهد شد.

سران ایران، روسیه و ترکیه پیشتر در ماه میلادی آوریل برای صحبت پیرامون بحران سوریه، در آنکارا دیدار کرده بودند.

مریم خرمایی

