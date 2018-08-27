۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان مطرح کرد:

گزارشات مردمی از انفجار و برخورد یک شی با شاهکوه در فلاورجان

اصفهان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: بر اساس گزارشات، مردم شاهد انفجار، دود و آتش از برخورد یک شی به شاهکوه بودند که هنوز مشخص نیست چه وسیله ای بوده است.

داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گفته مردم در حال حاضر یک تیم ارزیاب به محل وقوع حادثه اعزام شده است که نیم ساعت گذشته به محل اعزام شدند و هنوز نرسیدند که بتوانیم صحت و سقم این مسئله یا جزئیات را اعلام کنیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر مطمئن هستیم که بالگردی نبوده است زیرا نه بالگردی از ما بوده و نه هوانیروز بالگردی داشته که سقوط کرده باشد و حتی راهداری فرودگاه اصفهان هیچ گزارش در خصوص سقوط بالگرد اعلام نکرده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس مشاهدات مردمی یک تیم ارزیاب اعزام شده است.

قابل ذکر است که به دنبال پیگیری از اورژانس اصفهان، سخنگوی اورژانس استان اصفهان مطرح کرد که جمعی از مردم گزارش دادند که یک شی به کوه برخورد کرده است اما هنوز جزئیات آن را نمی دانیم و در حال بررسی است.

