سهام آسیایی بالا رفت / یوآن قدرتمند سهام چین را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه درحالی‌که بازارها از اظهارات رییس فدرال‌رزرو که باعث شد وال‌استریت جمعه شب رکورد زنی کند، قوت قلب گرفت، سهام آسیایی بالا رفت، درحالی‌که تغییر در نوع مدیریت ارزی بانک مرکزی چین باعث شد یوآن و سهام این کشور تقویت شوند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن ام‌اس‌سی‌آی ۱.۱ درصد جهش کرد.

نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۹ درصد بالاتر بسته شد.

داده‌ها نشان می‌دهد که بازارهای اروپایی هم امروز با پیروی از سهام آسیا در مقادیر بالاتری باز خواهند شد؛ داکس آلمان ۴۵ واحد و کاک فرانسه ۲۲ واحد بالاتر باز می‌شوند.

آن‌چه امروز به حال‌وهوای مثبت بازارها افزود این بود که مکزیک و آمریکا در حال نزدیک شدن به موضع مشترکی در مورد پیمان نفتا هستند؛ وزیر اقتصاد مکزیک یک‌شنبه شب گفت که مذاکرات به پیشرفت خود ادامه می‌دهند.

پزوی مکزیک ۰.۶ درصد تقویت شد و نرخ برابری آن در برابر دلار به ۱۸.۸۱ رسید.

بانک مرکزی چین اعلام کرد که نحوه محاسبه نقطه میانگین رسمی (عامل ایکس) نرخ یوآن را تغییر می‌دهد تا در مواقع تقویت دلار باعث پایدارتر ماندن نرخ یوآن شود، اما توضیحی در مورد جزئیات محاسبه آن نداد.

امروز پیش از باز شدن بازارها، بانک مرکزی چین نقطه میانگین رسمی یوآن را ۰.۳ درصد نست به روز جمعه تقویت کرد و آن را به ۶.۸۵۰۸ در برابر یک دلار افزایش داد.

در بازارهای خارجی، یوآن به نرخ برابری ۶.۷۸۱۸ رسید که بالاترین نرخ آن از ۳۱ جولای تا کنون است.

کامپوزیت شانگهای ۱.۷ درصد جهش کرد و شاخص شرکت‌های برتر چین، سی‌اس‌آی۳۰۰ هم توانست ۲.۲ درصد بالاتر بیاید.

سخنرانی رییس فدرال‌رزرو، جرومی پاول، که علی‌رغم انتقادات ترامپ، تایید کرد که افزایش تدریجی نرخ بهره آمریکا ادامه خواهد داشت، چراغ سبزی به تداوم افت ارزش دلار و رشد قیمت اوراق، نشان داد.

شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان در ۹۵.۱۴۳ واحد بدون تغییر ماند اما در برابر ین با ۰.۲ درصد افت به نرخ برابری ۱۱۱.۰۳ رسید.