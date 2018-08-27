کرمانشاه رتبه اول کشوری در تولید ماهیان گرمابی است

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه افزود: استفاده از گوشت ماهی در سبد خانوار می تواند نقش مهمی در صرفه جویی اقتصادی خانوار داشته باشد.

وی افزود: استفاده از ماهی سبب کاهش بیماری ها می شود که این امر کاهش هزینه های دارو و درمان افراد و در نهایت ارتقا سلامت جامعه را در پی دارد.

افضلی تصریح کرد: حاصل فعالیت های آبزی پروری در سال ۹۶ تولید ۱۷ هزار و ۲۰۶ تن انواع آبزیان در قالب پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی، خاویار و میگو بوده است.

وی میانگین سرانه مصرف ماهی در کشور را ۱۲ کیلو گرم اعلام کرد و گفت: این میزان در استان ۹ کیلوگرم است که پیش بینی می شود در سال ۹۷ به ۹ کیلو و۵۰۰ گرم برسد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای تحقق سیستهای اقتصاد مقاومتی یکی از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی "پرورش ماهی در قفس" در دریاچه پشت سدهای مخرنی غیر شرب استان می باشد که این پروژه علاوه بر افزایش تولید آبزیان موجب ایجاد اشتغال در روستاها می شود.

افضلی خاطر نشان کرد: هم اکنون این پروژه در سدهای زاگرس، شهدای گمنام، بیستون پارس و جامیشان با اشتغالزایی ۱۲۸ نفر و تولید ۶۴۰ تن در حال فعالیت است و پیش بینی می شود طی سالجاری به ۱۳۵۰ تن افزایش پیدا کند.

وی از کسب رتبه اول استان کرمانشاه در تولید ماهیان گرمابی در میان استانهای غیر ساحلی کشور خبر داد و گفت: در سال ۹۶ حدود ۳ هزار و ۷۰۶تن تولید داشتیم که پیش بینی می شود طی امسال این رقم به ۴ هزار و ۵۵ تن برسد.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۵۰ مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان فعال است که در سال ۹۶ حدود ۳ میلیون قطعه تولید داشته اند و تلاش می شود که امسال این میزان به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه برسد.

وی تولید میگوی آب شیرین را از دیگر فعالیتهای بخش شیلات عنوان کرد و افزود: کارگاه تکثیر میگوی قصرشیرین با ظرفیت ۲ میلیون قطعه "پست لارو" تنها مرکز تامین کننده "پست لارو" کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از برپایی جشنواره طبخ آبزیان در کرمانشاه خبر داد و گفت: قرار است این جشنواره پس از ماه محرم در محوطه تاریخی تاق بستان با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری برگزار شود.

افضلی ابراز داشت: همچنین قرار است تا اواسط مهرماه سالجاری مرکز عرضه و فروش ماهی و آبزیان در محل مجاورت فروشگاه رفاه با همکاری مستمر شهرداری و حمایت استاندار کرمانشاه راه اندازی شود که اداره کل شیلات استان تا کنون جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کرده است و از سرمایه گذاران و متقاضیانی که در این زمینه توانایی نگهداری و همکاری را دارند درخواست می شود اعلام آمادگی کنند.

وی افزود: در بحث صادرات به دلیل عدم داشتن بارانداز و مرکز قرنطینه در مرزهای رسمی استان صادرات به طور غیر رسمی از مرز جنوب به کشور عراق انجام می گیرد.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه تاکید کرد: برای صادرات بیشتر محصولات آبزی استان لازم است شرایط زیرساخت توسعه صادرات در مرزهای استان فراهم شود.

وی درپایان با اشاره به زلزله ۵.۹ ریشتری روز گذشته گفت: متاسفانه این زلزله به ۲ مزرعه پرورش ماهی خسارتهایی را وارد کرد که برای رسیدگی و مساعدت گزارش آسیب وارده به مسئولین ذیربط ارائه شده است.