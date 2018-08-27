حضور موثر ایران در هوانوردی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تبدیل ایران به قطب منطقه ای در صنعت هوایی، حضور موثر ایران در هوانوردی جهانی، ایجاد ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه ترافیک هوایی و دستیابی به استانداردهای ایمنی و کیفیت خدمات پروازی از جمله اهداف کلانی است که در سند جامع توسعه هوافضای کشور بر آن تاکید شده است.

در این سند آمده است که در افق ۱۴۰۴، بخش هوافضای جمهوری اسلامی ایران با توسعه علم و فناوری و انتشار آن، قطبی خواهد بود. اقتدار موثر در امنیت ملی، کارا و قابل اتکا در تأمین نیازهای راهبردی و جاری جامعه ایرانی و جهان، متناسب با فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی، توانمند در ثروت آفرینی، طراحی، توسعه و تولید محصولات و ارائه خدمات هوافضایی؛ الهام بخش و افتخار آفرین در گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری هوافضا، پیشران دیگر حوزه های علم، فناوری، صنعت و خدمات، دانش بنیان و توانمند در به‏کارگیری آخرین یافته های علمی، پژوهشی و فناوری از جمله اهداف این حوزه به شمار می روند.

بر اساس این سند، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی، وظیفه سیاست گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم برای گسترش فناوری و صنایع دانش بنیان در حوزه هوایی و هوانوردی در چارچوب این سند را بر عهده دارد.