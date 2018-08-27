به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه «رضا اردکانیان» وزیر نیرو در قالب سفر یک روزه خود به استان گیلان از سد مخزنی درحال ساخت «شفارود» در شهرستان رضوانشهر بازدید کرد.

اردکانیان در حاشیه بازدید از این سد حفظ و حراست از محیط زیست را وظیفه همگان و از اولویت های مهم برشمرد و گفت: صیانت و حفاظت از محیط زیست مهم ترین وظیفه مردم و مسئولان است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه به نظر کارشناسان در مورد پیشرفت ۴۰ درصدی سد مخزنی شفارود خواستار سرعت بخشیدن به عملیات اجرای این سد از سوی مسئولان مربوطه شد و افزود: باید تلاش کنیم تا این سد براساس وعده های داده شده در نیمه های سال آتی به بهره برداری برسد.

وی در ادامه همچنین از اجرای ۳۵۵ پروژه از سوی وزارت نیرو در استان گیلان در بخش ها و حوزه های مختلف مرتبط اشاره و خاطرنشان کرد: سد مخزنی شفارود یکی از این پروژه ها است که از اولویت خاصی برخوردار است.

اردکانیان به تلاش مسئولان استان گیلان برای حل مشکلات اشاره کرد و یادآورشد: تلاش می کنیم تا همکاری همه مسئولان و رعایت قوانین و ضوابط در زمینه تأمین اعتبارات همکاری های لازم با مسئولان استان انجام شود.

سد مخزنی شفارود با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است که با احداث این سد و کنترل سیلاب های فصلی تامین کننده آب شرب به میزان ۲۳ میلیون متر مکعب و ۴۵ میلیون متر مکعب برای بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزار های منطقه و همچنین ۱۰ میلیون متر مکعب برای صنایع در سال و تولید انرژی برق آبی به میزان سالانه ۳.۲۵ گیگاوات ساعت تأمین می شود.