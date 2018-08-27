دستگیری ۳ نفر شکارچی غیرمجاز در پارک ملی لار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، با همکاری قضایی و طی عملیات مشترک اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات و پارک ملی لار، از مخفیگاه ۳ نفر شکارچی غیر مجاز علاوه بر لاشه یک کل وحشی تعدادی اسلحه، مقادیری گوشت شکار، هدمانت و تاکسیدرمی تعدادی از گونههای جانوری و ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

فرهاد زندی سرپرست اداره پارک ملی لار با اشاره به اینکه روز شنبه گذشته مأمورین یگان حفاظت این اداره در حین گشت و کنترل متوجه صدای شلیک تیر در ارتفاعات منطقه شده و سریعاً جهت بررسی موضوع اقدام کردند، افزود: ماموران پس از جستجو و تعقیب متخلفان متوجه فرار و پنهان شدن آنها در چادر عشایر منطقه شدند.

وی ادامه داد: محیط بانان این اداره بلافاصله در روز یکشنبه پس از اخذ حکم قضایی ورود به چادر و بازرسی محل، موفق به دستگیری ۳ نفر متخلف و کشف و ضبط لاشه یک راس کل وحشی و ۲ قبضه سلاح شکاری شدند.

زندی با بیان اینکه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار یک راس کل وحشی از سوی متهمان به مبلغ ۱۰ میلیون تومان در همان روز گذشته پرداخت گردید، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از متخلفان از شکارچیان با سابقه در سطح استان تهران بوده از این رو امکان کشف دیگر تخلفات در منزل و مخفیگاه این شکارچیان نیز دور از ذهن نبودو بر این اساس موضوع به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات برای پیگیری های بعدی از محل اقامت این افراد اطلاع داده شد.

کشف و ضبط ۱۴ تاکسیدرمی گونه های مختلف جانوری

اکبر شیخ زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات نیز با اشاره به اینکه به محض اعلام رییس اداره پارک ملی لار در این خصوص موضوع در دستور کار این اداره قرار گرفت، افزود: با پیگیری های انجام شده حکم قضایی ورود به مخفیگاه این ۳ متخلف در حوزه شهرستان شمیرانات از مراجع قضایی اخذ شد.

وی اظهار داشت: ماموران اجرایی این اداره با همکاری نیروی انتظامی در بازرسی از مخفیگاه این متخلفان مجموعا تعداد ۵ قبضه اسلحه شکاری، ۳ هدمانت قوچ وحشی و ۱ هدمانت کل وحشی، تاکسیدرمی ۱۰ قطعه پرنده شامل اردک سرسبز، کبک، قرقاول، مرغابی و سایر پرندگان، ۴۶ تیر فشنگ ساچمه زنی، مقداری مرمی ۱۰۰، ۲ عدد دوربین و مقادیری گوشت شکار را کشف و ضبط کردند.

شیخ زاده خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.