کلنگ آغاز عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه گز در سیریک زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی لایروبی بستر رودخانه گز ضمن نکوداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: خدمت خالصانه با ایمان و اتکا به نیروی الهی از وی‍‍‍‍‍ژگی های بارز این دو مرد بزرگوار بود و باید سرلوحه کار و تلاش تمامی خدمتگزاران نظام باشد.

وی در ادامه سخنان خود درباره اغاز عملیات لایروبی رودخانه گز توضیح داد: مهمترین مشکل و نابسامانی رودخانه گز، سیلگیری محدوده های مسکونی و اراضی کشاورزی به هنگام طغیان رودخانه و وارد آمدن خسارات مالی در این مناطق است که با در نظر گرفتن و احتمال وقوع سیل های آتی، ساماندهی رودخانه گز در دستور کار شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان قرار گرفت.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص عملیات اجرایی این پروژه عنوان کرد: در اجرای این طرح عملیات خاکی به طول ۲۰۰ هزار مترمکعب، اجرای ژئوتکستاکل به طول ۱۰ هزار مترمربع، حفاظت پاشنه با سنگ لاشه پنج هزار متر مکعب، بوته کنی ۲۴۰ هزار متر مربع و درخت کنی هفت هزار اصله انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان درباره مشخصات فنی این پروژه گفت: احداث داک خاکی به طول ۴۲۰۰متر به ارتقاع متوسط ۲.۵ متر، کارهای حفاظت پاشنه با سنگ لاشه به حجم پنج هزار متر مکعب بازگشایی و لایروبی بستر رودخانه به حجم ۲۰۰ هزار مترمکعب و اجرای ژئوتکستاکل شیروانی داک خاکی به مقدار ۱۰ هزار مترمربع از مشخصات فنی آن است.

ملایی درباره اهداف اجرای این عملیات تصریح کرد: حفاظت از محدوده های مسکونی و اراضی کشاورزی روستاهای مجاور رودخانه گز از سیلابهای فصلی، حفاظت از زیر ساخت های موجود در مجاورت رودخانه گز در مقابل طغیان های رودخانه از اهداف اجرای این پروژه بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مختصات جغرافیایی محدوده طرح نیز گفت: رودخانه گز با مختصات ۵۷ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه عرض شمالی در ۱۲ کیلومتری جنوب شرق شهر سیریک و در جنوب شرق استان هرمزگان قرار گرفته و با گذر از اراضی پست به دریای عمان می ریزد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در پایان میزان هزینه اجرای این طرح را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.