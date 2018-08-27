همکاری مشترک بین المللی در زمینه مطالعات فسیل شناسی مهره داران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طاهره افتخاری مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در خصوص فعالیت‌هایی که دفتر موزه در زمینه فسیل‌های مهره داران در طی ده سال اخیر صورت گرفته، مطالبی را مطرح کرد.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی خاطر نشان کرد: در طی چهار سال گذشته گروه دیرینه‌شناسی دفتر موزه با دانشگاه هلسینکی، مطالعه پالئومغناطیس سازند مراغه را برای اولین در کشور انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: این مطالعه به منظور تعیین سن دقیق فسیل‌ها و لایه‌های دربرگیرنده آن‌ها صورت گرفته است. این کار بر اساس بررسی دقیق رسوبات که جهت مغناطیسی زمین در هفت میلیون سال پیش را در خود ثبت کرده است، انجام می پذیرد.

افتخاری تصریح کرد: یکی دیگر از موارد مورد بحث اهمیت بررسی حضور انسان‌های نخستین و کشف فسیل‌های آن‌ها در ایران بود که در برنامه‌های این دفتر قرار خواهد گرفت.

این گزارش می افزاید، آقای پروفسور فورتلیوس و خانم دکتر آنو کاکینن برای ادامه همکاری با دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی در زمینه مطالعات پالئومغناطیس و فسیل شناسی مهره داران به بحث و گفتگو پرداختند.

در طی حضور شش روزه اساتید فنلاندی در ایران با همراهی گروه دیرینه شناسی دفتر موزه، از سایت‌های فسیلی لرستان، مراغه و هشترود بازدید کردند.

افتخاری از همراهی و هماهنگیهای به عمل آمده توسط ادارات کل محیط زیست دو استان لرستان و آذربایجان شرقی همچنین آقای دکتر مجید میرزایی از دانشگاه زنجان، در این خصوص قدردانی کرد.

بر اساس اظهارات زهرا اورک رئیس گروه دیرینه شناسی دفتر موزه و آنا اسماعیلی کارشناس این گروه، طی بررسیهای اولیه انجام شده، به نظر می رسد وجود فسیل‌های مذکور در این حوضه، صرفا به محل کنونی آن‌ها اختصاص دارد و احتمال حضور در مکان‌های دیگر بسیار ضعیف باشد.

یکی دیگر از اهداف پیمایش سایت فسیلی لرستان، با توجه به رسوب شناسی منطقه بررسی امکان یا عدم امکان مطالعات پالئومغناطیس در این منطقه بود.

همچنین دو نمونه فسیل خانواده گاوسانان شامل شاخ و بخش کوچکی از جمجمه توسط تیم اعزامی از این سایت استخراج و در اختیار مزکز تحقیقات فسیل قرار داده شد.

زهرا اورک افزود: گروه دیرینه شناسی دفتر موزه از روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ کار استخراج فسیل‌های مهره‌داران را در سایت لرستان شروع کرده و در طی پنج سال گذشته ضمن بررسی و مطالعه زیستگاه فسیلی مهره‌داران لرستان، بخشی از فسیل‌ها را جمع‌آوری و مورد مطالعه قرار داده است.

این فسیل‌ها شامل قطعاتی از نمونه های مختلف از خانواده‌هایی همچون اسب‌ها، گاوسانان، زرافه، فیل و گوشتخواران است. اهمیت این سایت در این است که این زیستگاه، به عنوان اولین زیستگاه فسیل‌های مهره‌داران خشکی‌زی در حوضه زاگرس پیدا شده است.

در پایان اساتید دانشگاه هلسینکی از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های چشمگیر دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در زمینه اکتشاف، استخراج و مطالعه فسیل های مهره داران ابراز خرسندی کرده و برای همکاری در این زمینه ابراز تمایل کردند.