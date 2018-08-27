۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

با انعقاد قرارداد یک ساله؛

هندبالیست ایران به تیم سانتونیا اسپانیا پیوست

سعید برخورداری هندبالیست تیم ملی ایران با قراردادی یک ساله به سانتونیا اسپانیا پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برخورداری دروازه بان هندبال و از اعضای تیم ملی با امضاء قرارد داد یک ساله به سانتونیا اسپانیا پیوسته است. تیم سانتونیا در ایالت کانتابریا در شمال اسپانیا قرار دارد و در لیگ حرفه ای این منطقه به میدان می رود.

تیم سانتونیا اولین سال حضور خود در لیگ حرفه ای آنر دی پلاتا را تجربه می‌کند و با خدمت گرفتن بازیکن هایی از ایران، مصر، آرژانتین، کوبا، فرانسه و اسپانیا تیمی قدرتمند ساخته و با آوردن خاویر کاباناس (بازیکن سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا که سابقه قهرمانی جهان و اروپا را در کارنامه دارد) به عنوان مربی خود را به عنوان مدعی کسب عنوان قهرمانی آنر دی پلاتا معرفی کرده است.

