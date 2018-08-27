هندبالیست ایران به تیم سانتونیا اسپانیا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برخورداری دروازه بان هندبال و از اعضای تیم ملی با امضاء قرارد داد یک ساله به سانتونیا اسپانیا پیوسته است. تیم سانتونیا در ایالت کانتابریا در شمال اسپانیا قرار دارد و در لیگ حرفه ای این منطقه به میدان می رود.

تیم سانتونیا اولین سال حضور خود در لیگ حرفه ای آنر دی پلاتا را تجربه می‌کند و با خدمت گرفتن بازیکن هایی از ایران، مصر، آرژانتین، کوبا، فرانسه و اسپانیا تیمی قدرتمند ساخته و با آوردن خاویر کاباناس (بازیکن سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا که سابقه قهرمانی جهان و اروپا را در کارنامه دارد) به عنوان مربی خود را به عنوان مدعی کسب عنوان قهرمانی آنر دی پلاتا معرفی کرده است.