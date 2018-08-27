داوران هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از دور رفت رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۷ شهریور در شهرهای کرمانشاه و بابل برگزار می شود.



اسامی سرپرستان و داوران این رقابت ها به شرح زیر است:



گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – بیمه رازی بابل (محل برگزاری: سالن امام خمینی (ره)):

سرپرست مسابقات: حسن یاری نیا (تهران)

سرپرست فنی: بهروز زاده هندیجانی (خوزستان)

داوران بین المللی: اکبر نصیری (درجه یک زنجان) ابراهیم کریمی (درجه یک آذربایجان غربی) عباس کارگرپور (درجه دو تهران) نادر مرادی راد (درجه سه تهران)

راه و شهرسازی گلستان (استراحت)



گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – ستارگان ساری (محل برگزاری: سالن شهید سجودی)

سرپرست مسابقات: محمد حدادی (تهران)

سرپرست فنی: امیرحسین رهنما (سمنان)

داوران بین المللی: بابک امجدی (درجه یک تهران) احمد تاجیک (درجه یک تهران) رضا صالح آبادی (درجه دو خراسان رضوی) رحمان دمیرچی (درجه سه البرز)

پتروشیمی بهشهر (استراحت)