وزیر اقتصاد آلبانی خواستار گسترش روابط اقتصادی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات، رولی علاقمندی کشورش را به گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که عدم وجود اطلاعات اقتصادی از ظرفیت های بازرگانی ، صنعتی و تجاری سبب گردیده است تا حجم مبادلات و همکاری های اقتصادی دو کشور در حد قابل قبولی نباشد.

وزیر اقتصاد آلبانی ضمن در خواست از اتاق های بازرگانی دو کشور برای برگزاری سمینارهای اقتصادی جهت شناساندن ظرفیت های اقتصادی دو طرف ، اظهار علاقه کرد به منظور نهایی نمودن توافقات موجود در سال جاری میلادی سفری به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.