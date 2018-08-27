به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه و در چهارمین روز از هفته دولت، سه پروژه اجرای طرح هادی شامل کانال کشی، زیر سازی و آسفالت معابر روستاهای «شیخ میری سادات»، «قلعه شمسا» و «شمس آباد» از توابع بخش مرکزی بروجرد به بهره برداری رسید.

حسن ریاضتی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بروجرد در مراسم افتتاح طرح های کانال کشی، زیر سازی و آسفالت معابر روستای قلعه شمسا به نمایندگی از دیگر روستاهای بخش مرکزی، اظهار داشت: در ۵ ماهه نخست سال جاری پروژه های طرح هادی متعددی را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان و شهرستان بروجرد آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از این طرح ها به دلیل محدودیت اعتبارات نیمه کاره مانده اند، افزود: این پروژه ها با تامین اعتبارات به مرور زمان در مناسبت های مختلف افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بروجرد تصریح کرد: این پروژه ها شامل کانال و آسفالت روستاهای باده، همت آباد، طبریجان، شاهویران سفلی، گل زرد و قاید طاهر و نیز سنگفرش معابر سواره روی روستای بید کلمه که در نوع خود از نظر معماری و زیبایی کم نظیر است، هستند.

ریاضتی ادامه داد: امروز به مناسبت هفته دولت به نمایندگی از ۱۳ پروژه اجرای طرح هادی که نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال ارزش عمرانی دارد دو پروژه روستاهای شمس آباد و قلعه شمسا بروجرد افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی گفت: طرح زیر سازی و آسفالت معابر روستای قلعه شمسا بروجرد ۱۸۲ میلیون تومان با اجرای ۶ هزار و ۵۰۰ متر هزینه در بر داشته است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بروجرد اظهار داشت: با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات مردم روستا مانند نزدیک شدن به خط اصلی روستا و تردد آسان مرتفع می شود.