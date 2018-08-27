سفر استاندار به پیشوا/پروژه های هفته دولت جنوب تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر دوشنبه، هم زمان با چهارمین روز از هفته دولت پس از ورود به شهرستان پیشوا، به افتتاح مجموعه ورزشی شهرداری، افتتاح درمانگاه تأمین اجتماعی شهدای شهرستان پیشوا و کلنگ زنی بوستان بانوان در پیشوا، کلنگ زنی یک شرکت تولیدی روغن نباتی پرداخت.

سفر به ری، نهمین سفر دور دوم سفرهای شهرستانی استاندار تهران پس از انتصاب به این سمت است، این سفر هم زمان با هفته دولت انجام شد.

استاندار تهران پیش از این و در سفر به شهرستان ورامین، به کلنگ زنی پروژه میدان مرکزی میوه و تره بار بخش جواد آباد و افتتاح طرح های آبیاری قطره ای در روستاهای « حصار حسن بیگ» و « جعفرآباد جنگل» پرداخت.

اختتامیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی پیشوا با حضور استاندار تهران

سرپرست فرمانداری پیشوا در حاشیه سفر استاندار تهران به این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: استاندار تهران در این سفر علاوه بر طرح های فوق به افتتاح یک کارخانه مقواسازی خواهد پرداخت و سپس از یک شرکت فعال در زمینه چوب بازدید می کند و سپس با خانواده معظم شهدا دیدار کرده و نیز نشست با صاحبان صنایع در این شهرستان را خواهد داشت.

حسین عباسی گفت: حضور استاندار تهران در اختتامیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی پایان بخش سفر نماینده عالی دولت در استان تهران به شهرستان پیشوا است.

وی گفت: پیگیری مصوبات دور اول سفرهای شهرستانی استاندار تهران به پیشوا نیز از اهداف دیگر سفر استاندار تهران به پیشوا است.

گفته می شود، استاندار تهران پس از پیشوا، به شهرستان پاکدشت سفر کرده و پروژه های هفته دولت در این شهرستان را نیز افتتاح خواهد کرد.

اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی برای درمانگاه تامین اجتماعی شهدای پیشوا

استاندار تهران در حاشیه سفر به پیشوا در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه ورزشی بوستان خانواده شهرداری پیشوا در ۳ هزار و ۸۴۷ مترمربع با امکانات زمین چمن مصنوعی، فضای والیبال و بسکتبال و استخر راه اندازی شده و بوستان بانوان پیشوا نیز در ١٢ هزار مترمربع و اعتبار ٦ میلیارد ریالی کلنگ زنی شد.





وی افزود: اعتبار پروژه شرکت روغن نباتی که کلنگ آن امروز به زمین خورد، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، که با راه اندازی این شرکت برای ۱۵۶ نفر در فاز نخست ایجاد اشتغال می شود.

محمد حسین مقیمی با بیان این که در بازدید از کارخانه ها و واحدهای تولیدی با تعدادی از کارگران فعال و مشغول کار در واحدهای صنعتی گفت و گو کردم، گفت: باید تمام تلاش خود را برای ایجاد حس امنیت شغلی در بین کارگران به کار بندیم.

وی در خصوص درمانگاه تامین اجتماعی شهدای پیشوا نیز گفت: این درمانگاه در بخش های تخصصی، عمومی ، مامائی، دندان پزشکی، اورژانس و داروخانه و آزمایشگاهی مجهز ارائه خدمات می دهد، که کلنگ آن در سال ۸۷ به زمین خورده بود.

نماینده عالی دولت در استان تهران اضافه کرد: برای این درمانگاه بیش از ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است و یک نیاز جدی برای شهرستان پیشوا با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

بر اساس این گزارش، پیش از این، استاندار تهران در دور دوم سفرهای شهرستانی خود، به شهرستان های پاکدشت، رباط کریم، قرچک، قدس، شهریار، بهارستان، فیروزکوه و ری سفر کرده و مشکلات این شهرستان ها را پیگیری و تصمیماتی برای حل آن ها اتخاذ کرده بود.