۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

رئیس انجمن داروسازان تهران؛

امیدواریم بی مهری ها به داروسازان هر چه زودتر پایان یابد

رئیس انجمن داروسازان تهران ، با اشاره به سهم بالای جامعه داروسازی در ارتقای نظام سلامت کشور، ابراز امیدواری کرد بی مهری ها به داروسازان هر چه زودتر پایان یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید خوئی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن پنجم شهریور ، روز داروساز و زادروز داروساز و حکیم فرزانه مسلمان ایرانی را به محضر  همه خدمتگزاران عرصه سلامت بویژه همکاران پر تلاش و مظلوم داروساز در سرتاسر میهن اسلامی شادباش عرض می نمایم و خداوند کریم را می خوانم که خاک این سرزمین را برای رویش و پرورش رازی ها و ابن سینا های دیگر سبز و حاصل خیز بدارد.

جامعه فرهیخته داروسازان  کشور عزیزمان به خود می‌بالد که روز رقم‌ خورده ‌شده به نام آنان، سالروز تولد حکیم پرآوازه ای است با تلاشی خستگی‌ناپذیر در راه گشودن افق‌های جدید و فراهم‌آوردن دستاوردهای مفید برای بشریت، از جان خود نیز دریغ نکرد تا بدین گونه نمادی از سخت کوشی و فداکاری طبیبان و دانشمندان این مرز و بوم باشد.

با وجود اینکه داروسازان ایران با جمعیت قریب به ۲۳ هزار نفر نسبت کوچکی از جامعه پزشکی را تشکیل می دهند اما سهم عظیمی از تولید دانش و فناوری و تأمین نیازهای دارویی جامعه را بر دوش می کشند، در صنعت داروسازان ایرانی کارنامه بسیار پرافتخاری را در چهار دهه گذشته رقم زده اند و توانسته اند که حدود ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور را تأمین نمایند..

امیدوارم بی مهری هایی که در سال های اخیر بر داروسازان رفته و می رود هر چه زودتر پایان پذیرد و مسئولان  محترم خدمات بی مزد و منت و بسیار ارزشمند داروسازان را در عرصه های گوناگون نظیر داروخانه، دانشگاه و صنعت قدر بدانند 

فردای روشن‌تر و فضای مطلوب تری را برای خدمت رسانی داروسازان گرانقدر و توفیقات افزون تری را در تامین نیازهای دارویی مردم آرزومندم.

کد خبر 4386467
حبیب احسنی پور

