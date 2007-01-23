وزیر امورخارجه انگلیس درباره کارامدی تحریمها علیه ایران ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، در حالی که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروکسل با اشاره به موضوع هسته ای ایران بر اجرای قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت تاکید کردند؛" مارگارت بکت" اعلام کرد :" گفتگوهای روز گذشته به معنای تلاش سخت در این زمینه است که چگونه ما می توانیم کاملا قطعنامه شورای امنیت را به گونه ای به اجرا درآوریم که فشارها بر ایران ادامه پیدا کند تا تهران پیشنهاد جامعه بین المللی مبنی بر بازگشت به میز مذاکره را بپذیرد."

وی در جمع خبرنگاران گفت :" اتحادیه اروپا تحریمها را با سرعت و به گونه ای موثر تا جایی که بتواند ، اجرا خواهد کرد."

" فرانک والتر اشتاین مایر" وزیرامور خارجه آلمان نیز که ریاست گفتگوهای روز گذشته اتحادیه اروپا را بر عهده داشت ، ادعا کرد که در بین همه وزرای اتحادیه اروپا درباره پذیرش تحریمهای شورای امنیت اتحاد وجود دارد.

وزرای امورخارجه 27 کشورعضو اتحادیه اروپا با اعلام حمایت دوباره خود از قطعنامه ماه دسامبر شورای امنیت علیه ایران، خاطر نشان کردند : تحریم های تجاری و مالی علیه ایران باید در اولین فرصت ممکن به تحقق بپیوندد.

وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا تصریح کردند : اعمال تحریم علیه ایران از ضروری ترین اقداماتی است که باید علیه این کشور صورت گیرد .

این درحالی است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنان اخیر خود در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که درهای گفتگو با ایران همچنان باز است .

وی همچنین گفته بود : من با اعمال هرگونه فشار و زور علیه ایران مخالف بوده و بر این عقیده هستم که شیوه دیپلماتیک بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران است .