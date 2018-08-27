کمک بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی دولت به مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز دوشنبه در آیین افتتاح هفت هزارمین واحد مسکونی روستایی بازسازی شده در ثلاث باباجانی که با حضور وزیر کشور برگزار شد، با قدردانی از مشارکت مردم در زمینه بازسازی واحدهای تخریب شده، اظهار داشت: کار بازسازی ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد تا پایان شهریور ماه به پایان می رسد.

استاندار کرمانشاه افزود: پیش از این ۵ هزار واحد به بهره برداری رسیده بود و امروز هم شاهد افتتاح ۲ هزار واحد دیگر هستیم.

وی با اشاره به اینکه بازسازی ها در مناطق زلزله زده سرعت خوبی دارد تصریح کرد: ماهیانه حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در این مناطق در حال ساخت است.

بازوند با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: هر چند قیمت مصالح با افزایش رو به رو بود اما روند بازسازی ها در این مناطق را کند نکرد و با مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش اعتبارات بازسازی مناطق زلزله زده این نگرانی تا حدودی برطرف شده است.

وی بیان کرد: نگرانی برای بازسازی نداریم و خواسته مردم این است که فولاد در مناطق مختلف تحویل بنیاد مسکن شود.

استاندار کرمانشاه ابراز داشت: زلزله سرپل ذهاب در یک لحظه ۷ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد که دولت بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی، اعتبارت عمرانی و سود امهال وام های زلزله زدگان کمک کرده است.

وی حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی را در روزهای اول زلزله برای مردم و مسئولان قوت قلب دانست و از همه دستگاه های خدمت رسان قدردانی کرد.

اعتراض نماینده اورامانت در مجلس به عملکرد وزیر جهادکشاورزی

شهاب نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین با انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: مردم این منطقه نسبت به خدمات وزیر جهاد کشاورزی اعتراض دارند چرا که ایشان نتوانسته برای ما کاری انجام دهد.

وی خواستار رسیدگی به شرایط مرزها شد و افزود: بازگشت روستاییان به مرزها موجب ارتقا امنیت مرزها می شود که باید برای این امر بسترهای لازم فراهم شود.

وی تسریع در گازرسانی به ازگله را که از سرعت کندی برخوردار است از خواسته های مردم این منطقه دانست و خواستار تخصیص آب از سد ازگله برای یک هزار و ۴۹۰ هکتار زمین پشت این سد شد.