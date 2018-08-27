بهره برداری از ۵ پروژه جهاد کشاورزی در قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری ظهر دوشنبه در خصوص طرحهای افتتاحی جهادکشاورزی قائم‌شهر در چهارمین روز از هفته دولت، اظهار کرد: پروژه لاینینگ کانال انتقال آب در روستای المشیر ( بالادشت و کالدشت) یکی از این طرحهاست که با اعتبار دو هزار میلیون ریال و حجم پروژه ۲ هزار و ۳۰۰ از محل اعتبارات استانی ساخته‌شد و تعداد ۱۷۲ خانوار از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی به پروژه لاینینگ کانال آب انتقال آب روستای ارطه دشت، اشاره کرد و گفت: این طرح هم با اعتبارات استانی بمبلغ هزارو۳۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید و ۹۳ خانوار را در بر می‌گیرد.

مدیر جهادکشاورزی قائم‌شهر، با اشاره به احداث دو پل بین مزارع، توضیح داد: یک دهنه پل بین مزارع در روستای چپی بمبلغ هزارو۶۸ میلیون ریال و همچنین یک پل بین مزارع در روستای جوجاده ارطه بمبلغ ۸۴۹ میلیون ریال احداث شد.

جعفری در ادامه از احداث دیوار حائل در روستای شهرودکلا خبر داد و افزود: این دیوار با اعتبار استانی به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال احداث شد و ۴۷ خانوار از آن بهره‌مند شدند.

جعفری تصریح کرد: ۳ میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی کشاورزی شهرستان قائم‌شهر هزینه شد، که علاوه بر طرحهای افتتاح شده در روز جاری، تجهیز و نوسازی ۱۱۹ هکتار از اراضی شالیزاری و نوسازی ۵۰ درصد از کانالهای آب از دیگر طرحهای شهرستان، محسوب می‌شوند.