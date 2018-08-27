  1. استانها
  2. مازندران
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

بهره برداری از ۵ پروژه جهاد کشاورزی در قائمشهر

بهره برداری از ۵ پروژه جهاد کشاورزی در قائمشهر

قائم‌شهر - همزمان چهارمین روز از هفته دولت پنج پروژه جهاد کشاورزی در قائم‌شهر با اعتباری حدود ۷۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری ظهر دوشنبه در خصوص طرحهای افتتاحی جهادکشاورزی قائم‌شهر در چهارمین روز از هفته دولت، اظهار کرد: پروژه لاینینگ کانال انتقال آب در روستای المشیر ( بالادشت و کالدشت) یکی از این طرحهاست که با اعتبار دو هزار میلیون ریال و حجم پروژه ۲ هزار و ۳۰۰ از محل اعتبارات استانی ساخته‌شد و تعداد ۱۷۲ خانوار از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی به پروژه لاینینگ کانال آب انتقال آب روستای ارطه دشت، اشاره کرد و گفت: این طرح هم با اعتبارات استانی بمبلغ هزارو۳۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید و ۹۳ خانوار را در بر می‌گیرد.

مدیر جهادکشاورزی قائم‌شهر، با اشاره به احداث دو پل بین مزارع، توضیح داد: یک دهنه پل بین مزارع در روستای چپی بمبلغ هزارو۶۸ میلیون ریال و همچنین یک پل بین مزارع در روستای جوجاده ارطه بمبلغ ۸۴۹ میلیون ریال احداث شد.

جعفری در ادامه از احداث دیوار حائل در روستای شهرودکلا خبر داد و افزود: این دیوار با اعتبار استانی به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال احداث شد و ۴۷ خانوار از آن بهره‌مند شدند.

 جعفری تصریح کرد: ۳ میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی کشاورزی شهرستان قائم‌شهر هزینه شد، که علاوه بر طرحهای افتتاح شده در روز جاری، تجهیز و نوسازی ۱۱۹ هکتار از اراضی شالیزاری و نوسازی ۵۰ درصد از کانالهای آب از دیگر طرحهای شهرستان، محسوب می‌شوند.

کد مطلب 4386482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها