سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی شستا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی لطفی روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این سرمایه گذاری برای پروژه های ملی مهم در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و دارو است که برخی از این طرح ها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: تا قبل از تحریم ها و خروج یک جانبه آمریکا از برجام، مذاکرات فراوانی با سرمایه گذاران خارجی داشتیم که برخی از آنها به سرانجام نرسید اما با یک شرکت هندی و در باکو برای تولید دارو با یک شرکت آذری برای سرمایه گذاری وارد مذاکره شده ایم و در عراق نیز در ماه آینده یک شرکت اقتصادی به بهره برداری می رسد.

لطفی خاطرنشان کرد: در مجموع شستا آماده جذب سرمایه گذار است و تفاهم نامه هایی برای انجام این سرمایه گذاری ها دارد اما با تاخیر انجام می شود.

وی درباره شیوه انتصابات در شستا نیز گفت: برای این موضوع یک آیین نامه مصوب بر اساس شاخص های شخصی، توانایی افراد و نحوه اداره هر شرکت تنظیم شد که بر اساس آن ۳۷۷ نفر در شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی در پست های خود جابجا شدند.

مدیرعامل شستا اضافه کرد: تلاش ما استفاده از نیروی داخلی است که به همین منظور ۹۰ درصد از نیروهای انسانی بر اساس تخصص لازم انتخاب شدند و یقین داریم که مجموعه نیروها تعصب سازمانی دارند زیرا از بدنه خود شستا هستند. همچنین ۱۰ نفر از بانوان به عضویت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذای تامین اجتماعی درآمده اند.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۲۴۰ شرکت در قالب ۹ هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، دارو و دیگر بخش های اقتصادی دارد.