حاميان برگزيده نسخ خطي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري « مهر» به نقل از ستاد خبري يازدهمين دوره هفته كتاب ، در اين دوره از آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطي ، ضمن تجليل از زحمات و خدمات احمد منزوي در زمينه فهرست نگاري نسخ خطي، از برگزيدگان زير تقدير شد .

بر اساس اين گزارش ، طبق اعلام نهايي هيات داوران ، علي صدرايي خويي، علي اوسط ناطقي و رمضانعلي انتظاري در زمينه فهرست نگاري متون؛ جليل مسگر نژاد و جويا جهانبخش در بخش تصحيح متون؛ ايرج افشار در زمينه تاليف مقالات؛ مهناز عبدالله خان گرجي، شهناز بهلولي، هادي عتيقي ، و ايوب جوانكار در زمينه حفاظت و نگهداري نسخ ؛ عبدالعلي آل بويه در بخش نگارش پايان نامه ؛ و احمد شاهد به خاطر اهداي نسخ خطي ، شايسته تقدير شناخته شدند .

گفتني است كه در بررسي نهايي هيات داوران اين دوره ، هيچ ناشري به عنوان ناشر برگزيده يا شايسته تقدير انتخاب نشد .