جنگ نرم استراتژی تشیع انگلیسی برای اختلاف افکنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اراکی ظهر دوشنبه در دومین همایش تشیع انگلیسی در تبریز با اشاره به روش مباحثاتی و تبلیغی رهبران شیعه و ائمه اطهار در جهان اسلام گفت: امام صادق علیه السلام با مدارا کردن با پیروان خود توانست چهار هزار شاگرد تربیت کند، آن هم شاگردانی که اکثریت آنها غیر شیعه و از اهل سنت بودند.

وی با اشاره به نیت های شوم دشمنان در ترویج تشیع انگلیسی افزود: تشیع انگلیسی با استفاده از سرویس های اطلاعاتی در صدد هستند تا از حاشیه هایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد دستاویزی برای اختلاف افکنی بین آنها استفاده کنند. آنها با کار تشکیلاتی، کار اطلاعاتی و با پشتیبانی بسیار گسترده مالی، سیاسی و اطلاعاتی اهداف شوم اختلاف افکنی را در کشورهای اسلامی پیش می برند.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه اختلاف افکنی بزرگ ترین خطری است که شیعه را تهدید می کند اظهارداشت: این جریانات صورت گرفته بر علیه تشیع بر اساس استراتژی جنگ روانی دشمن بر مبنای مذهب شکل می گیرد و تاسیس فرقه ها و گروه های جدید در راستای همان جنگ نرم است. آنها در صدد نشان دادن یک چهره غیر واقعی از تشیع هستند.

وی با اشاره به اینکه جنگ نرم بعد از پیروز های جنگ سخت شروع می شود ادامه داد: بعد از مقاومت همه جانبه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس جنگ نرم دشمنان آغاز شده است و بعد از جنگ سخت بود که گروه افراطی القاعده و طالبان به وجود آمد، فرقه های مذهبی به شدت گسترش پیدا کردند و موسسات مذهبی تحت پوشش مراکز مختلف در سراسر دنیا فعالیت کردند و بعد از جنگ سخت بود که ع بستان سعودی شروع به احداث مساجد و تربیت آخوندهای افراطی وهابی سنی ضد شیعه کرد.

اراکی با بیان اینکه از سال ۷۳ تا ۸۳ نماینده مقام معظم رهبری در مرکز اسلامی شیعیان در انگلیس بود با ذکر برخی مشاهدات خود در این کشور گفت: در طی این مدت مشاهده کردم به صورت رسمی در دانشگاه های انگلیس تشکیلات طرفدار وهابی گری آنجا مشغول به فعالیت هستند و تمام مساجد دانشگاه های انگلیس، آلمان و فرانسه به تدریج در اختیار آخوندهای ضد شیعی عربستان قرار گرفت.

وی در مورد اختلاف نظر بین شیعیان و اهل سنت گفت: ما با برادران اهل سنت فقط اختلاف فکری داریم و به غیر از آن هیچ اختلافی بین شیعه و اهل سنت نیست و ما هیچوقت کشتار بین شیعه و سنی را جایز نمی دانیم. در حالی که تشیع لندنی و انگلیسی جریانی است که معتقد است جنگ با اهل سنت جنگ با تمام دنیاست، آنها معتقدند همه سنی ها ناصبی هستند پس همه آنها جایزالقتل هستند و همه انها از دین خارج هستند در حالی که ما هیچوقت چنین اعتقاداتی در مورد برادران اهل سنت نداریم.

اراکی ادامه داد: بر خلاف تمام آن چیزی که تشیع انگلیسی ادعا می کند ۸۰ درصد سنی های جهان اسلام همه محبان اهل بیت هستند و علاوه بر آن معتقد به امامت معنوی امامان ۱۲ گانه هستند. و کتاب هایی که برخی علمای اهل سنت درباره امام زمان(عج) نوشته اند معتقد به امامت امام دوازدهم هستند.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه شعار آزادی بیان سر می دهند اظهارداشت: ولی با تمام شعارهای آزادی خواهانه آنها باید گفت کتب فقهی و مذهبی اهل بیت در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع است، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کتاب های شیعی در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا ممنوع است.