رشد مثبت صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ­­دبیر­میز محصولات شیمیایی و سلولزی گفت:­ محصولات صنایع شیمیایی نیز بیش از ۷۰۸ میلیون دلار و وزن ۳۵۳ هزارتن صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۲۹ درصد و از لحاظ وزن ۲۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.

بهناز کاموسی ­افزود: صادرات محصولات پایه نفتی­ نیز به ارزش بیش از ۳۳۷ میلیون دلار و وزن ۱.۴ میلیون تن گردیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصد ارزشی و ۱۶درصد افزایش وزنی همراه بوده است.

وی­ با اشاره به این که افزایش صادرات در بخش محصولات پتروشیمیایی علی رغم کاهش وزن ­عمدتاً ناشی از افزایش قیمتها در سطح جهانی بوده است اظهار داشت: LPG به ارزش ۱۰۴۰ میلیون دلار و وزن ۱۹۸۳ هزار تن، مواد اولیه پلیمری با ارزش ۱۵۰۲ میلیون دلار و وزن ۱۲۳۱ هزار تن، متانول­ به ارزش ۴۰۷ میلیون دلار و وزن ۱۰۸۵ هزار تن و مواد آروماتیکها به ارزش ۴۱۳ میلیون دلار و وزن ۵۷۳ هزار تن صادر شده است.

کاموسی گفت:­ در ­چهار ماهه­ امسال، محصول کود به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار و وزن ۱۱۹۲ هزار تن صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از جهت ارزشی ۴۳ درصد و از لحاظ وزنی ۲۴ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص صادرات محصولات صنایع شیمیایی اظهار داشت:­ صادرات رنگ صنعتی به ارزش ۴۸ میلیون دلار و وزن ۲۱ هزار تن با رشد ارزشی ۱۲۹ درصد و رشد وزنی­ ۹۱ درصد، صادرات رزین به ارزش ۲۷ میلیون دلار و به وزن ۱۳ هزار با رشد ۸ درصدی ارزش و ۱۸ درصدی در وزن، صادرات صنایع شوینده با ارزش ۸۱ میلیون دلار و وزن ۱۰۴ هزار تن با رشد ۱۳ درصد در ارزش و ۴ درصد در وزن، صادرات محصولات آرایشی به ارزش ۱۲­ میلیون دلار و وزن ۵ هزار تن با رشد ۹ درصد ارزش و ۲۵ درصد وزن، صادرات محصولات پلیمری به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار و به وزن ۲۱۰ هزار تن با رشد ۲۹ درصد ارزش و ۳۳ درصد وزن به به کشورهای هدف صورت گرفت.

دبیر میز محصولات شیمیایی و سلولزی سیاست های شمول برخی از مواد اولیه و افزودنی صنعت شوینده و آرایشی بهداشتی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی و نیز فقدان توان رقابت تولید کننده داخلی با رقبای خارجی را از مشکلات پیش روی توسعه صادرات محصولات شوینده و محصولات آرایشی دانست.

کاموسی در مورد صادرات بخش پایه نفتی بیان کرد: قیر به ارزش ۲۷۳ میلیون دلار و وزن ۱۳۵۹ هزار تن با رشد ۲۵ درصد ارزش و ۱۷ درصد در وزن و روغن موتور و صنعتی به ارزش ۶۴ میلیون دلار به وزن ۹۲ هزار تن با رشد ۳ درصد ارزش و ۷درصد وزن افزایش صادر شده است.

گفتنی است، علیرغم مشکلات اخیر، روند صادرات سایر فرآورده های پتروشیمی مثبت و روبه رشد بوده است که با اصلاح قانون بازار ثانویه در سیاستهای کلان اقتصادی، تلاش جهت بسترسازی ارزآوری اقتصادی و رونق بازار مصرف صورت گرفته و حصول نتیجه در گرو راهبرد مدیریتی حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.