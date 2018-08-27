رشد مثبت صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، دبیرمیز محصولات شیمیایی و سلولزی گفت: محصولات صنایع شیمیایی نیز بیش از ۷۰۸ میلیون دلار و وزن ۳۵۳ هزارتن صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۲۹ درصد و از لحاظ وزن ۲۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.
بهناز کاموسی افزود: صادرات محصولات پایه نفتی نیز به ارزش بیش از ۳۳۷ میلیون دلار و وزن ۱.۴ میلیون تن گردیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصد ارزشی و ۱۶درصد افزایش وزنی همراه بوده است.
وی با اشاره به این که افزایش صادرات در بخش محصولات پتروشیمیایی علی رغم کاهش وزن عمدتاً ناشی از افزایش قیمتها در سطح جهانی بوده است اظهار داشت: LPG به ارزش ۱۰۴۰ میلیون دلار و وزن ۱۹۸۳ هزار تن، مواد اولیه پلیمری با ارزش ۱۵۰۲ میلیون دلار و وزن ۱۲۳۱ هزار تن، متانول به ارزش ۴۰۷ میلیون دلار و وزن ۱۰۸۵ هزار تن و مواد آروماتیکها به ارزش ۴۱۳ میلیون دلار و وزن ۵۷۳ هزار تن صادر شده است.
کاموسی گفت: در چهار ماهه امسال، محصول کود به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار و وزن ۱۱۹۲ هزار تن صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از جهت ارزشی ۴۳ درصد و از لحاظ وزنی ۲۴ درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص صادرات محصولات صنایع شیمیایی اظهار داشت: صادرات رنگ صنعتی به ارزش ۴۸ میلیون دلار و وزن ۲۱ هزار تن با رشد ارزشی ۱۲۹ درصد و رشد وزنی ۹۱ درصد، صادرات رزین به ارزش ۲۷ میلیون دلار و به وزن ۱۳ هزار با رشد ۸ درصدی ارزش و ۱۸ درصدی در وزن، صادرات صنایع شوینده با ارزش ۸۱ میلیون دلار و وزن ۱۰۴ هزار تن با رشد ۱۳ درصد در ارزش و ۴ درصد در وزن، صادرات محصولات آرایشی به ارزش ۱۲ میلیون دلار و وزن ۵ هزار تن با رشد ۹ درصد ارزش و ۲۵ درصد وزن، صادرات محصولات پلیمری به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار و به وزن ۲۱۰ هزار تن با رشد ۲۹ درصد ارزش و ۳۳ درصد وزن به به کشورهای هدف صورت گرفت.
دبیر میز محصولات شیمیایی و سلولزی سیاست های شمول برخی از مواد اولیه و افزودنی صنعت شوینده و آرایشی بهداشتی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی و نیز فقدان توان رقابت تولید کننده داخلی با رقبای خارجی را از مشکلات پیش روی توسعه صادرات محصولات شوینده و محصولات آرایشی دانست.
کاموسی در مورد صادرات بخش پایه نفتی بیان کرد: قیر به ارزش ۲۷۳ میلیون دلار و وزن ۱۳۵۹ هزار تن با رشد ۲۵ درصد ارزش و ۱۷ درصد در وزن و روغن موتور و صنعتی به ارزش ۶۴ میلیون دلار به وزن ۹۲ هزار تن با رشد ۳ درصد ارزش و ۷درصد وزن افزایش صادر شده است.
گفتنی است، علیرغم مشکلات اخیر، روند صادرات سایر فرآورده های پتروشیمی مثبت و روبه رشد بوده است که با اصلاح قانون بازار ثانویه در سیاستهای کلان اقتصادی، تلاش جهت بسترسازی ارزآوری اقتصادی و رونق بازار مصرف صورت گرفته و حصول نتیجه در گرو راهبرد مدیریتی حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
