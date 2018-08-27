مهران شاهین طبع: هنوز وضعیت ارسلان کاظمی مشخص نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از پیروزی بر ژاپن و راهیابی ایران به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی جاکارتا گفت: ما با یک بازی در مرحله گروهی به پلی آف رسیدیم و در مرحله حذفی هیچ حریفی ساده نیست. بازی های متعددی در مرحله گروهی نداشتیم و تیم ما خوب کار کرد و کاملا مستحق پیروزی بود.

شاهین طبع درباره وضعیت ارسلان کاظمی تصریح کرد: آخرین صحبتی که با پزشک تیم داشتم ارسلان کاظمی مشغول یخ درمانی بود و منتظریم وضعیت او کامل مشخص شود. پای ارسلان پیچیده و امیدوارم که برای بازی بعد برسد هرچند سخت است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در خصوص دیدار نیمه نهایی با کره جنوبی و فینال احتمالی با چین گفت: ما بازی به بازی پیش می رویم و الان فقط روی نیمه نهایی تمرکز داریم و به چین اصلا فکر نمی کنیم. کره جنوبی ضعف بزرگی که در زیر سبد داشت را با آوردن یک بازیکن خوب آمریکایی پر کرده و امروز بسکتبال بسیار باثباتی را بازی می کند. ما هم بازیکنان با تجربه ای داریم که شک ندارم در شرایط سخت و حساس بازی های خوبی ارائه می دهند.

وی در خصوص نحوه داوری گفت: فکر می کنم اینجا داوران برای هر دو طرف خیلی ظریف سوت می زنند و یک مقدار نحوه قضاوت با مرحله انتخابی جام جهانی متفاوت است.