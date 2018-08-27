۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

مهران شاهین طبع: هنوز وضعیت ارسلان کاظمی مشخص نیست

مهران شاهین طبع: هنوز وضعیت ارسلان کاظمی مشخص نیست

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: سخت است که ارسلان کاظمی به بازی بعدی تیم ملی برسد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از پیروزی بر ژاپن و راهیابی ایران به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی جاکارتا گفت: ما با یک بازی در مرحله گروهی به پلی آف رسیدیم و در مرحله حذفی هیچ حریفی ساده نیست. بازی های متعددی در مرحله گروهی نداشتیم و تیم ما خوب کار کرد و کاملا مستحق پیروزی بود.

شاهین طبع درباره وضعیت ارسلان کاظمی تصریح کرد: آخرین صحبتی که با پزشک تیم داشتم ارسلان کاظمی مشغول یخ درمانی بود و منتظریم وضعیت او کامل مشخص شود. پای ارسلان پیچیده و امیدوارم که برای بازی بعد برسد هرچند سخت است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در خصوص دیدار نیمه نهایی با کره جنوبی و فینال احتمالی با چین گفت: ما بازی به بازی پیش می رویم و الان فقط روی نیمه نهایی تمرکز داریم و به چین اصلا فکر نمی کنیم. کره جنوبی ضعف بزرگی که در زیر سبد داشت را با آوردن یک بازیکن خوب آمریکایی پر کرده و امروز بسکتبال بسیار باثباتی را بازی می کند. ما هم بازیکنان با تجربه ای داریم که شک ندارم در شرایط سخت و حساس بازی های خوبی ارائه می دهند.

وی در خصوص نحوه داوری گفت: فکر می کنم اینجا داوران برای هر دو طرف خیلی ظریف سوت می زنند و یک مقدار نحوه قضاوت با مرحله انتخابی جام جهانی متفاوت است.

