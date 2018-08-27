شرایط امروز گروه پزشکی بیشتر از همیشه نیازمند انسجام درونی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پزشک و روز داروساز در محل سالن روزبه بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان، افزود: کسانی که به انتظاراتی از پزشکان که مبنای قانونی ندارد، دامن میزنند، دوست نیستند.
وی اظهار کرد: بحران اصلی امروز جامعه با همدلی، همراهی، همفکری و مدیریت رفع میشود و ما باید برای تحقق این امر مهم تلاش کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بابیان اینکه نظام پزشکی استان زنجان سالم است، گفت: کمترین تخلف در گروه پزشکان رخ میدهد و گروه پزشکی برای حفظ خود بسیار مصمم است و با تخلفات برخورد می کنیم.
وی بابیان اینکه در شرایط امروز گروه پزشکی بیشتر از همیشه نیازمند انسجام درونی، همدلی و همکاری است، ابراز کرد: مردم ما قدردان جامعه پزشکی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه هجمه متعددی از قبیل فرار مالیاتی به پزشکان وارد میشود و شفافترین گروه صنفی در پرداخت مالیات، پزشکان هستند، گفت: یکی از مواردی که باعث هجمه به حوزه پزشکی میشود، این است که گروه پزشکی، رفرنس است.
قزلباش با بیان اینکه جامعه پزشکی همواره در تلاش برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب به مردم بوده است، افزود: ما نیازمند دفاع شفاف و صریح از گروه پزشکی و انسجام و وحدت در درون خود گروه هستیم.
وی تصریح کرد: کشور با شرایط سختی درگیر است و آنچه موجب نگرانی شد سیاستها، روشها و اقداماتی است که ممکن است بهسلامت مردم بهویژه اقشار محروم آسیب برساند.
