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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

با رای نمایندگان مجلس؛

بررسی طرح جبران کسری اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشکی در اولویت قرار گرفت

مجلس شورای اسلامی به تغییر دستور طرح نحوه جبران کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمان کشور رای مثبت داد و به این ترتیب این طرح با اولویت رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس به تغییر دستور طرح نحوه جبران کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی مبنی بر برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار دانشگاهها با 137  رای موافق از مجموع 211 نماینده حاضر رای مثبت دادند.

شهریاری نماینده زاهدان در ضرورت اولویت این طرح گفت: سال گذشته در زمان تصویب بودجه وزارت بهداشت متاسفانه بودجه این وزارتخانه  با کسری بودجه بسته شد بنابراین در این بخش 670 میلیارد تومان  کسری بودجه داریم .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در وضعیت فعلی دانشگاه علوم پزشکی با کسری بودجه ای که دارد در پرداخت حقوق پرسنل  خود با مشکل مواجه است و سهم برنامه های بهداشتی مشکل دارد و تحقق پیدا نکرده است . بنابراین از نمایندگان می خواهم به این تغییر دستور رای دهند تا این طرح با اولویت بررسی و مشکل این بخش حل شود.

کد مطلب 438654

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