سوانح جاده ای در استان مرکزی ۴ نفر را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: طی حادثه نخست در محور خمین - لکان که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با وانت پیکان اتفاق افتاد، راننده پراید پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد و دو نفر از سرنشینان وانت پیکان مجروح شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: علت این سانحه انحراف به چپ خودروی پراید اعلام شد.

وی ادامه داد: در حادثه دیگری که در محور توره - شازند بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید اتفاق افتاد، راننده خودرو در دم فوت کردکه کارشناس پلیس راه استان علت این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ اعلام کرد.

کهریزی گفت: طی حادثه سوم که در محور اراک - توره رخ داد، یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه اسکانیا برخورد کرد که در این حادثه دلخراش راننده پراید جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: کارشناس پلیس راه استان انحراف به چپ خودروی پراید را علت این حادثه اعلام کرد.

کهریزی بیان داشت: در حادثه چهارم هم که در ابتدای جاده روستای ریحان شهرستان خمین رخ داد، یک دستگاه پراید با یک دستگاه دوچرخه برخورد کرد که راکب دوچرخه در دم جان باخت که علت این حادثه در دست بررسی است.