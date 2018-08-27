تداوم ارسال نیرو و تجهیزات به اطراف ادلب برای شروع نبرد بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه در جریان عملیات ضد داعش در اطراف خربه الحاوی در منطقه تپه های الصفا در حومه شرقی السویدا ضمن درهم کوبیدن مواضع داعش؛ ادوات آنها را نیز منهدم کرد.

خبر دیگر از سوریه اینکه ویلیام روباک مشاور سیاسی وزیر خارجه آمریکا از شهرک الصور در حومه شمال شرقی دیرالزور بازدید به عمل آورد و با مسئولان قسد(سوریه دموکراتیک) و اعضای شوراهای مدنی دیدار کرد.

از سوی دیگر داعش در شهرک های البوخاطر و السوسه در حومه جنوب شرقی دیرالزور ۶ نفر را اعدام کرد.

در نزدیکی روستای اصلیلم البراشمه در حومه شمالی الرقه بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده از سوی افراد ناشناس ۴ نفر از نیروهای قسد کشته شدند.

در شهر الطبقه در حومه الرقه نیز بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده از سوی افراد ناشناس دو نفر زخمی شدند.

این در حالی است که ارسال نیرو و تجهیزات ارتش سوریه به محورهای اطراف ادلب و شمال سوریه به منظور آمادگی برای شروع نبرد ادلب همچنان ادامه دارد.

ارتش سوریه در نزدیکی خان طومان در واکنش به حملات تروریستها به گردان پدافند هوایی در نزدیکی روستای خربه معراتا در حومه جنوب غربی حلب، مواضع تروریستها را درهم کوبید.

منابع سوری از حومه شمالی حماه گزارش دادند که حزب اسلامی الترکستانی شهرک کفرزیتا را غیرنظامیان تخلیه و خانواده های غیرسوری را در این شهرک ساکن کرده است.