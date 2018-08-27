مواجهه تبریز در برابر جریانات انحرافی در تاریخ ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل جمال پور ظهر دوشنبه در دومین همایش تشیع انگلیسی در تبریز گفت: در ۲۰۰ سال گذشته تبریز و آذربایجان در مواجهه با سه جریان الحاد، تحریف و انحراف قرار گرفته و در مقابله با این جریانات انحرافی خوش درخشیده است. همان طور که در تاریخ ثبت شده است قبل از مشروطه افرادی همچون تالبوف و آخوندزاده ظاهر شدند و بعد از مشروطه وقایعی دیگر رخ داد تا اینکه به عصر حاضر رسیده است و مردم آذربایجان در برابر همه این جریانات ایستاده اند.

وی با اشاره به چگونگی مواجهه مردم تبریز با جریانات انحرافی افزود : جریانات مختلف فرقه دموکرات، پیشه وری، کسروی و شعاری ها در تبریز می خواستند اصل شیعه را منحرف کنند ولی اکنون مشاهده می شود فقط نامی از آنها در لابه لای کتاب ها باقی مانده و ظهور و حضور موثری ندارند و این به برکت انسان های آگاه و تاثیر گذار در تبریز است.

جمال پور با بیان موضع گیری شفاف مقام معظم رهبری در مورد تشیع انگلیسی خاطرنشان کرد:بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب موضع خودشان را در مقابل تشیع انگلیسی به طور صریح بیان کردند تمام فعالان فرهنگی و نخبگان دانشگاهی جمع شده و با حمایت های امام جمعه محترم تبریز اولین همایش تشیع انگلیسی سال گذشته در تبریز برگزار شد.

دبیر علمی دومین همایش تشیع انگلیسی مهم ترین هدف برگزاری این همایش را تبیین و تحلیل عالمانه این جریان انحرافی اعلام کرد و افزود : این همایش با تلاش و همت ۱۰۰ نفر از محققین و تلاشگران حوزه علمیه و دانشگاهیان تبریز برگزار می شود.