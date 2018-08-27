۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

نخستین خانه جوان در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

نخستین خانه جوان در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از احداث نخستین خانه جوان در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نخستین خانه جوان در چهارمحال و بختیاری احداث می شود، اظهار داشت: این خانه جوان با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در شهرکرد احداث می شود.

وی بیان کرد: خانه جوان شهرکرد  با زیربنای یک هزار مترمربع و در زمینی به مساحت ۶۲۵ متر مربع احداث می شود.

نخستین خانه جوان در چهارمحال و بختیاری سال ۹۸ به بهره براری می رسد

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خانه جوان شهرکرد دارای کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، اتاق سمن، مدیریت اتاق جلسات، سایت رایانه، کارگاه آموزشی و دفتر مطالعات و پژوهش است.

وی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه تمام سازمان های مردم نهاد حوزه جوان در این خانه جوان مستقر می شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این پروژه تا پایان سال ۹۸ در این استان تکمیل و به بهره برداری می رسد.

