راه اندازی پژوهشکده میکروماشین در دانشگاه ارومیه

دکتر صادق گمچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : پژوهشکده میکروماشین دانشگاه ارومیه با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور با هدف فعالیت محتوایی در زمینه سنسورهای مورد نیاز صنایع و کارخانجات مختلف به ویژه صنعت هواپیمایی راه اندازی شده است.



وی یادآور شد : این پژوهشکده با اعتبار اولیه 5/3 میلیارد تومان راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه ارومیه گفت : در کنار پژوهشکده میکروماشین، مصمم هستیم پژوهشکده نانوتکنولوژی را نیز با همکاری نهاد ریاست جمهوری در دانشگاه ارومیه راه اندازی کنیم. فضای فیزیکی این پژوهشکده فراهم شده اما هنوز مجوز آن از وزارت علوم اخذ نشده است.