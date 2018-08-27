۲۳ پروژه در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ پروژه ظهر دوشنبه در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی افتتاح شد.

فرماندار کیار در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

قدمعلی مردانی بیان کرد: اجرای طرح هادی روستایی، طرح پرورش بوقلمون، آبرسانی، طرح آبیاری بارانی و... از مهمترین پروژه های افتتاح شده در این شهرستان بوده است.

وی تاکید کرد: توسعه زیر ساخت های شهری و برق رسانی از دیگر پروژه های افتتاح شده در این شهرستان بوده است.

وی گفت: شهرستان کیار یکی از شهرستان های پر ظرفیت چهارمحال و بختیاری است که توانمندی ها بسیاری برای سرمایه گذاری دارد.