مهدی محقق امشب مهمان شوکرانِ ششم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین قسمت برنامه تلویزیونی «شوکران» امشب دوشنبه ۵ شهریور با حضور مهدی محقق، از شبکه چهار سیما پخش میشود.
محقق که بیش از ١٠٠ تألیف در کارنامه خود دارد، هماکنون رئیس هیأتمدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و رئیس موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کاناداست و به پرسشهای پیام فضلینژاد سردبیر برنامه درباره «روند انحطاط تمدن اسلامی»، «کیفیت دانشگاهها و وضع آموزش عالی» و «وضع نامطلوب بهرهگیری حاکمیت از اساتید دانشگاهها، دانشمندان و علما» و ... پاسخ میدهد.
وی معتقد است: امروزه گرفتار عوام شدهایم. اسلحه عوام، جهل و نادانی است. هر دردی، دارویی دارد، اما جهل بدون داروست. اگر علم و دین در دست عوام بیفتد، نابود میشود.
«شوکران» محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار سیما به تهیهکنندگی علی قربانی است که دوشنبهها حوالی ساعت ٢١ روی آنتن میرود و بازپخش آن نیز روزهای سهشنبه ١٠ صبح، جمعه ۱۴ و یکشنبه ساعت ١٩ است.
نظر شما