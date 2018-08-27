  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

در شبکه ۴ سیما؛

مهدی محقق امشب مهمان شوکرانِ ششم است

ششمین قسمت برنامه تلویزیونی «شوکران» امشب دوشنبه ۵ شهریور با حضور مهدی محقق، از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. 

محقق که بیش از ١٠٠ تألیف در کارنامه خود دارد، هم‌اکنون رئیس هیأت‌مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و رئیس موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کاناداست و به پرسش‌های پیام ‌فضلی‌نژاد سردبیر برنامه درباره «روند انحطاط تمدن اسلامی»، «کیفیت دانشگاه‌ها و وضع آموزش عالی» و «وضع نامطلوب بهره‌گیری حاکمیت از اساتید دانشگاه‌ها، دانشمندان و علما» و ... پاسخ می‌دهد.

وی معتقد است: امروزه گرفتار عوام شده‌ایم. اسلحه عوام، جهل و نادانی است. هر دردی، دارویی دارد، اما جهل بدون داروست. اگر علم و دین در دست عوام بیفتد، نابود می‌شود.

«شوکران» محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار سیما به تهیه‌کنندگی علی قربانی است که دوشنبه‌ها حوالی ساعت ٢١ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روزهای سه‌شنبه ١٠ صبح، جمعه ۱۴ و یکشنبه ساعت ١٩ است.

کد خبر 4386588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها