۳ طرح عمرانی و اشتغالزا در رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون سیاسی، امنیتی استانداری کرمان، فرماندار، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان سه طرح عمرانی و کشاورزی در رفسنجان افتتاح شد و از سه طرح ورزشی آماده افتتاح بازدید به عمل آمد.

این طرحها شامل بوستان روستایی اندیشه سعادت آباد رفسنجان با مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان، طرح پرورش شتر مرغ، ماهی و زنبور عسل در روستای اسماعیل آباد با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان و طرح های آسفالت، زیرسازی و جدول‌گذاری روستای اسلام آباد با اعتبار بیش از ۹۰۰ میلیون تومان است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری کرمان همچنین امروز از روند اجرای پروژه های استادیوم ورزشی تختی، سالن ورزشی ۹ دی و استخر جوان رفسنجان بازدید کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان رفسنجان در حاشیه بازدید از این طرحها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالن ۹ دی با اعتباری نزدیک به ۲.۵ میلیارد تومان تا ۱۰ روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

یاسر صالح نیا افزود: استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی جوان رفسنجان واقع در بلوار نبوت آماده افتتاح است و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان از بخش خصوصی طی هفته های جاری به بهره برداری می رسد.