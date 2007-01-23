پزشکان زندانها باید بیشتر با مقررات پزشکی قانونی آشنا شوند

به گزارش مهر در کرج ، دکتر حسین شیخ آزادی در حاشیه بازید از زندان قزلحصار کرج اظهار داشت: در این خصوص سازمان پزشکی قانونی کشور اقدام به برپایی کلاس های ویژه برای پزشکان شاغل در زندانها می نماید تا آنان بیش از پیش با نحوه بررسی مشکلات درمانی زندانیان آشنا شوند.

وی افزود: آشنایی پزشکان زندان ها با مصوبات قانونی ، مقررات موجود و برنامه های پزشکی قانونی منجر به کاهش برخی معضلات پزشکی در زندان ها خواهد شد.

شیخ آزادی خاطرنشان کرد: تطبیق کیفی فعالیت مراکز درمانی داخل زندان و هماهنگی بیشتر بین پزشکی قانونی و زندانها از مسائلی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شناسایی و رفع مشکلات بهداشتی زندان ها از مهم ترین برنامه های پزشک قانونی کشور برای زندانهاست .

به گزارش مهر ، کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن بازدید از بخش های مختلف زندان قزلحصار مشکلات درمانی و بهداشتی مددجویان را مورد بررسی قرار دادند.